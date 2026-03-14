LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | la staffetta azzurra mista cade ma è in finale!

Durante i Mondiali di short track 2026, la staffetta italiana mista è caduta durante la gara di qualificazione, ma è riuscita comunque ad accedere alla finale. La diretta delle competizioni è aggiornata in tempo reale, con le semifinali dei 1500 metri maschili previste alle 18.35. I dettagli delle gare vengono trasmessi online con continuità, offrendo un resoconto preciso degli eventi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: Appuntamento alle 18.35 per le semifinali dei 1500 maschili 17.25. Succede di tutto nella seconda semifinale ma alla fine avanzano le favorite, Canada e Corea del Sud. Penalizzate Francia e Polonia, dunque non ci saranno le finali B per mancanza di partecipanti. Finale a 5 con Canada, Corea, Italia, Olanda e Belgio 17.16: Al via la seconda semifinale della staffetta mista. Questi i protagonisti: 1 Canada D. Blais, S. Dubois, C. Sarault, F. Roussel CAN 2 Polonia L. Kuczynski, F. Pigeon, N. Maliszewska, N. Mazur POL 3 Corea del Sud G. Kim, D. Hwang, J. Rim, S. Lee KOR 4 Francia E. Bastier, B. Comby, C. 🔗 Leggi su Oasport.it

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