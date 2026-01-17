LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Confortola e Betti in finale nei 1000 metri Nadalini bronzo nei 1500

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. Con Confortola e Betti in finale nei 1000 metri e Nadalini che conquista il bronzo nei 1500 metri, l’evento offre momenti di grande competizione. Clicca qui per aggiornamenti costanti sulla diretta e rimanere informato sui risultati e le classifiche delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Dominio dell’olandese, che chiude con il crono di 40.65. Avanza anche il polacco Niewinski. 15:00 Programma che prosegue senza sosta con i quarti di finale dei 500 metri maschili. Nella prima heat si rivede Jens Van’t Wout (NED), che trova Niewinski (POL), Treacy (GBR), Handei (UKR) e Kuczynski (POL). QUARTI DI FINALE 500 METRI MASCHILI 14:59 Tutto confermato. Betti avanza nella finalissima dei 1000 metri femminili. Ce la fa anche Elisa Confortola grazie al miglior tempo di ripescaggio. 14:57 Bene Chiara Betti, che chiude alle spalle di Poutsma. Ci sono però vari contatti da analizzare, tra cui anche uno in cui è coinvolta l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

