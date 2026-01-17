LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Confortola e Betti in finale nei 1000 metri Nadalini bronzo nei 1500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Dominio dell'olandese, che chiude con il crono di 40.65. Avanza anche il polacco Niewinski. 15:00 Programma che prosegue senza sosta con i quarti di finale dei 500 metri maschili. Nella prima heat si rivede Jens Van't Wout (NED), che trova Niewinski (POL), Treacy (GBR), Handei (UKR) e Kuczynski (POL). QUARTI DI FINALE 500 METRI MASCHILI 14:59 Tutto confermato. Betti avanza nella finalissima dei 1000 metri femminili. Ce la fa anche Elisa Confortola grazie al miglior tempo di ripescaggio. 14:57 Bene Chiara Betti, che chiude alle spalle di Poutsma. Ci sono però vari contatti da analizzare, tra cui anche uno in cui è coinvolta l'azzurra.

Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

