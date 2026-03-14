LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | staffetta femminile in finale! Argento Confortola nei 1000 femminili Nadalini cerca la medaglia nei 500

In diretta dai Mondiali di short track del 2026, si è conclusa la finale della staffetta femminile, con le atlete italiane che hanno partecipato alla competizione. Confortola ha conquistato la medaglia d’argento nei 1000 metri femminili, mentre Nadalini ha cercato di ottenere un piazzamento nei 500. La gara si è svolta con vari colpi di scena, tra cui una caduta di un atleta polacco e la vittoria di un atleta canadese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36 Gara leggera, con il polacco che cade alla fine e con il canadese che quindi vince indisturbato. 21.34 Al via la Finale B dei 500 metri maschili, con solo Pigeon e Dandjinou. Non parte Pietro Sighel. 21.33 Non ci sono sorprese! Andiamo in finale con il Canada, l’Olanda e la Cina. 21.32 Aspettiamo l’esito del video review annunciato all’inizio della gara per il contatto tra l’Italia e la Corea. 21.31 IN FINALE CI ANDIAMO NOI! La Corea deve accontentarsi del terzo posto con Confortola che si è difesa alla perfezione da Kim. Il Canada riesce a chiudere in prima posizione. 21.31 Finale pazzesco, arriva la Corea che cerca il sorpasso sul finale! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta femminile in finale! Argento Confortola nei 1000 femminili, Nadalini cerca la medaglia nei 500 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: Nalini vince l’argento nei 1500 e va in finale nei 500, Confortola bronzo nei 1000 femminili Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento di Nadalini nei 1500, Confortola sfida Velzboer nei 1000 femminili ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026 Tutti gli aggiornamenti su Argento Confortola Argomenti discussi: Short track, ottimi riscontri per gli azzurri nella prima giornata dei Mondiali: tutte le staffette in semifinale. Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l'argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l'Italia ai ... oasport.it L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metriPrima finale e subito prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. A sbloccare la squadra azzurra ci ha ... oasport.it