LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | Nalini vince l’argento nei 1500 e va in finale nei 500 Confortola bronzo nei 1000 femminili

Durante i Mondiali di short track del 2026, Nalini ha conquistato l’argento nei 1500 metri e si è qualificata per la finale dei 500, mentre Confortola ha ottenuto una medaglia di bronzo nei 1000 femminili. Nella finale, la squadra italiana è riuscita a raggiungere il podio, mentre la Corea si è fermata al terzo posto con Confortola che ha difeso bene la posizione contro Kim.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 IN FINALE CI ANDIAMO NOI! La Corea deve accontentarsi del terzo posto con Confortola che si è difesa alla perfezione da Kim. Il Canada riesce a chiudere in prima posizione. 21.31 Finale pazzesco, arriva la Corea che cerca il sorpasso sul finale! 21.30 Sette giri ancora, con la Corea che supera l’Ungheria e può partire! 21.30 Gara apertissima con il Canada che si inserisce e con la Corea che continua ad attendere. Secondo posto al momento per le azzurre. 21.29 L’Italia lotta con la Corea con un contatto che sarà rivisto al termine della gara. 21.28 Quando mancano venti giri, l’Italia è ancora in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: Nalini vince l’argento nei 1500 e va in finale nei 500, Confortola bronzo nei 1000 femminili Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento Nadalini nei 1500, Confortola vince il bronzo nei 1000 femminili Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento di Nadalini nei 1500, Confortola sfida Velzboer nei 1000 femminili Altri aggiornamenti su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 ... oasport.it Mondiali short track 2026 oggi in tv (sabato 14 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, - facebook.com facebook QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, x.com