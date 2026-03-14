Durante i Mondiali di short track del 2026, Nadalini ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500 metri, mentre Confortola si prepara a sfidare Velzeboer nei 1000 femminili. La gara è in corso e gli atleti si stanno preparando per le finali, con Confortola e Betti pronti a mettere pressione alla favorita Velzeboer. La diretta prosegue con aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Pensiamo alla finalissima, con Confortola e Betti che vogliono impensierire Velzeboer. 20.35 Finale particolare visto che è stata gareggiata da sole due atlete. Vince Zhang, la cinese ha gestito al meglio una gara abbastanza incolore. 20.33 Gareggiano solo Brunelle e Zhang. DNS per le altre tre partecipanti nella Finale B. 20.29 Eccoci, la pista a Montreal è stata sistemata e tutto è pronto per la Finale B. Mancano solo le pattinatrici. 20.23 Finale A che ci potrebbe regalare grandi soddisfazioni visto che tra le grandi protagoniste ci sarà la nostra Elisa Confortola insieme alla seconda azzurra in gara, Chiara Betti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento di Nadalini nei 1500, Confortola sfida Velzboer nei 1000 femminili

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