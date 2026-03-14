Alle ore 22.00 si concluderà la giornata di gare ai Mondiali di short track 2026 con le finali della staffetta femminile sui 3000 metri, a cui prenderà parte anche la squadra italiana. Durante la giornata, sono state conquistate due medaglie d’argento: una nei 1000 metri e l’altra nei 1500 metri, rispettivamente da Confortola e Nadalini. La staffetta femminile si qualifica per la finale in questa occasione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Il programma di oggi terminerà con le finali della staffetta 3000 metri femminili dove parteciperà anche l’Italia. 21.53 L’organizzazione della competizione ci fa sapere che le semifinali delle staffette 5000 metri maschili partiranno alle 22.07. 21.50 In seconda batteria c’è la Corea, la Cina, gli Stati Uniti e il Kazakistan. 21.47 Tra poco le semifinali della staffetta dei 5000 metri maschili con l’Italia che è in prima batteria con Olanda, Canada e Giappone. 21.44 Spazio adesso per la cerimonia dei 500 metri maschili. 21.43 Penalizzato Nadalini che ha causato la caduta di Desmet. 21.41 L’azzurro spinge e cade insieme a Desmet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta femminile in finale! Argento Confortola nei 1000, argento Nadalini nei 1500

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