Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di Short Track 2026. Nella seconda giornata, l’Italia conquista due bronzi con Confortola e Nadalini, mentre la staffetta femminile si aggiudica l’argento. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. La giornata si conclude con la cerimonia di premiazione della staffetta femminile sui 300 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Ed è con la cerimonia della premiazione della staffetta femminile 300 metri che finisce la seconda giornata degli Europei di Short track, la prima che ha consegnato delle medaglie. L’Italia ne conquista ben tre: i bronzi di Confortola e Nadalini, insieme all’argento appena conqustato. 17.38 Ovviamente, si disperano le transalpine che avevano superato il traguardo alla terza posizione ma che perdono con questo giallo. l’Ungheria chiude il podio della staffetta femminile! 17.37 Ammonita la Francia per impedimento della gara di Arianna Fontana, davvero un gran peccato per l’azzurra che stava provando a fare uno dei suoi colpi da fenomeno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta!

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia in finale nella staffetta femminile!

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia cerca l’oro nella staffetta femminile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Europei short track 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Short track, la squadra dell'Italia per i Campionati europei 2026 a Tilburg: il programma e dove vedere le gare; Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. oasport.it