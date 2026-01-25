Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo, con il percorso che attraversa Canazei e si avvicina ai 50 km dall’arrivo. Aggiorna la pagina per rimanere informato sugli sviluppi della gara e sui momenti salienti della competizione. La cronaca in diretta ti permette di seguire ogni fase di questa importante manifestazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:18 Sta per iniziare la lunghissima discesa che potrebbe cambiare le carte in tavola. 9:13 La norvegese Gjerde Alnaes porta a casa uno sprint disinteressato. 9:11 Anche la gara femminile sta per transitare allo sprint di Canazei. 9:06 Il tedesco Thomas Bing si aggiudica lo sprint dopo 18.9 km. Gruppo che si allunga, vediamo ora se inizierà un’altra corsa. 9:02 Ritmo bassissimo al maschile. Nessuno ha la volontà di intensificare l’andatura al momento con gli sci che scorrono pochissimo. 8:57 Ci avviciniamo al termine della prima ora dell’estenuante Marcialonga 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: la gara transita a Canazei, 50 km all’arrivo

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: gara durissima sotto una fitta nevicataSegui in tempo reale la diretta della Sci di Fondo alla Marcialonga 2026, con aggiornamenti sulla gara in corso.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara maschileSegui in tempo reale la gara maschile di sci di fondo sui 10 km a Oberhof 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it

AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook

Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com