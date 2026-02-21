LIVE Sci di fondo 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA | Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km Pellegrino non è al via
Oggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione. La corsa si svolge su un percorso impegnativo di 50 km, con i migliori atleti che spingono al massimo. Barp si mantiene in testa, cercando di mantenere il ritmo, mentre gli altri cercano di recuperare terreno. I concorrenti affrontano un tracciato tecnico e ricco di salite.
CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Un po’ al gancio in questa fase Barp, in fondo al gruppo di testa 11.25: Al km 10.6 Niskanen davanti, fatica Svhely in fondo al gruppo 11.23: Si stacca Daprà. Questi i componenti del gruppo di testa. Stephen, Nyenget, Korostelev, Niskanen, Iversen, Desloges, Klaebo, Lovera, Amundsen, Lapalus, Musgrave, Schumacher, Berglund, Notz, Cyr, Barp, Schely, Davies, Ruuskanen 11.22: Al km 8.5 il canadese Stephen davanti, alle sue spalle tutti i big. Andatura non impossibile ora 11.18: Al primo passaggio allo stadio, al km 7.2 c’è un gruppo di 29 in testa, Desloges, Korostelev, Iversen davanti 11.🔗 Leggi su Oasport.it
Lago di Tesero: 50 km di fatica, lo sci di fondo oggi però deve fare a meno di Federico Pellegrino x.com
