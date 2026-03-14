LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | iniziata la gara maschile alle 10 | 45 le donne!

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:45 è iniziata la gara femminile di sci di fondo sui 50 km a Oslo 2026, dopo che la competizione maschile è partita alle 10:08. Al momento, non si riesce a vedere chiaramente il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, considerato tra i favoriti, anche se si notano diversi atleti in azione sulla pista. La competizione prosegue sotto gli occhi di appassionati e spettatori collegati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 10:08 Non si vede il norvegese imbattibile (forse Nyenget?), c’è chiaramente tutta un’armata sportiva, oggi che possono anche usufruire del contingente nazionale. I materiali saranno fondamentali, ma a parità di sci oggi la Norvegia può perderla. Sarebbe solo la seconda sconfitta in stagione, dopo la sprint di Davos (Chanavat su Pellegrino). 10:06 E allora, a tirare Matthis Desloges. Secondo il nostro parere, il francese oggi ha l’occasione della vita. Vincere la 50 km di Oslo ti rende immortale, come l’oro olimpico. 10:04 Speriamo ovviamente che sia tutto ok per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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