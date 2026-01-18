LIVE Sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA | iniziata la gara maschile

Segui in tempo reale la gara maschile di sci di fondo sui 10 km a Oberhof 2026. La competizione è iniziata e ti aggiorneremo costantemente sugli sviluppi e sui risultati. Rimani sintonizzato per conoscere i leader e le condizioni degli atleti, in particolare di Iivo Niskanen. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per seguire la diretta dell’evento.

10:50 Vediamo chi vincerà la gara degli altri, e soprattutto in che condizioni si presenterà oggi Iivo Niskanen. Il finnico deve battere un colpo in vista dei Giochi, è l'unico in grado di competere nelle distance in classico ad intervalli per il podio contro i norvegesi. 10:48 Il terzo norge potrebbe essere lo stesso Heggen, che però difficilmente avrà smaltito la sbornia derivata dal primo successo in Coppa, ecco che allora Sandvik e Skari, così come l'intramontabile Toenseth potrebbero dire la loro. 10:47 Se mancano Klaebo ed Hedegart, verosimilmente l'argento e l'oro di Val di Fiemme quando si assegneranno le medaglie, ci sono Nyenget e Valnes, che in questo format sono forti eccome.

Benvenuti alla diretta delle prove di sci di fondo a Oberhof, in Germania, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026. Oggi si disputano i 10 km in tecnica classica, un appuntamento importante per gli azzurri in vista della staffetta. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sui risultati e le performance degli atleti italiani.

