LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in DIRETTA | al via gli uomini alle 10 | 45 le donne!

Alle 10:45 si sono aperti i battenti della gara di sci di fondo sui 50 km a Oslo 2026, con la partenza degli uomini. Poco prima, alle 09:55, è stato dato il via alle competizioni femminili. La diretta continua a seguire gli atleti in gara, offrendo aggiornamenti in tempo reale su ogni fase della competizione. La competizione è in corso e i risultati saranno aggiornati continuamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO 09:55 Si parte con la prova maschile, alle 10:45 toccherà alle ragazze: 1 Harald Oestberg Amundsen – NOR 2 Martin Loewstroem Nyenget – NOR 3 Mattis Stenshagen – NOR 4 Andreas Ree – NOR 5 Elia Barp – ITA 6 Arsi Ruuskanen – FIN 7 Hugo Lapalus – FRA 8 Savelii Korostelev – AIN 9 Federico Pellegrino – ITA 10 Davide Graz – ITA 11 Mathis Desloges – FRA 12 Jules Lapierre – FRA 13 Andrew Musgrave – GBR 14 Einar Hedegart – NOR 15 Gustaf Berglund – SWE 16 Simen Hegstad Krueger – NOR 17 Iver Tildheim Andersen – NOR 18 Friedrich Moch – GER 19 Michal Novak – CZE 20 Haavard Moseby –... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: al via gli uomini, alle 10:45 le donne! Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e atteseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 chilometri (a tecnica libera)... LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente KlaeboBuon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 chilometri (a tecnica libera) di OSLO-HOLMENKOLLEN: arriva l’appuntamento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci di fondo 50 km Oslo 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente Klaebo. LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente KlaeboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HOESFLOT KLAEBO Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, 50 km tl Oslo 2026: orario, programma, streamingSarà una 50 km particolare, quella che avrà luogo a Oslo Holmenkollen. Il ritorno della gara più iconica dello sci di fondo mondiale andrà in scena ... oasport.it TVA Sicilia. . Sci. A Piancavallo le gare di "Coppa Sicilia 2026", "Coppa Adrano” e “Memorial Pippo Maccarrone". Ottime prestazioni degli atleti dello Sci club Adrano - facebook.com facebook Sci di fondo: l'invincibile Klaebo stavolta si deve arrendere #SkySport #Sci #Klaebo x.com