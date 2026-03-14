Alle ore 8.40 di questa mattina, gli atleti del femminile si preparano per la prima manche dello slalom ai Mondiali juniores di sci alpino 2026. La gara è in diretta e si svolge tra le porte e i tracciati preparati per questa competizione. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026. Dopo il trionfo di due giorni fa l’Italia va a caccia di un nuovo successo nella rassegna dedicata a tutti i talenti emergenti del circo bianco. Anna Trocker proverà ad essere protagonista anche tra i pali dopo il successo in gigante di 48 ore fa. La diciassettenne italiana ha dominato la prova tra le porte strette e proverà a ripetersi anche in slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche, attesa per Collomb, D’Antonio e Trocker

Contenuti utili per approfondire Sci alpino

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13.34 Termina qui la ... oasport.it

Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima - facebook.com facebook

Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima x.com