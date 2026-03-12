LIVE Sci alpino Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Anna Trocker fa il vuoto nella prima manche due azzurre in lotta per il podio

Inizia la gara di gigante femminile ai Mondiali juniores 2026, con Anna Trocker che domina la prima manche, lasciando le rivali molto indietro. Due atlete italiane sono in corsa per un posto sul podio, mentre la norvegese Oveland si distingue segnando un centesimo di secondo in più rispetto a Tatum Bieler, che si piazza in 13ª posizione con un ritardo di 1,84 secondi.

10:32 La norvegese Oveland si segnala mettendosi un centesimo davanti a Tatum Bieler in 13^ posizione a +1?84. 10:30 Impressione che il tempo non si possa più fare, speriamo che le azzurre ci smentiscano. 10:28 La lussemburghese Ten Raa si mette di 3 centesimi davanti a Bieler in 12^ piazza. 10:27 Resiste in dodicesima piazza Tatum Bieler ma con un distacco dal bronzo di 0?97. Siamo al 20° pettorale, ne mancano quindi 13 alla prossima italiana! 10:25 Flatscher (SUI) è la prima svizzera fuori dalle 10; Sono in 3 nelle prime 7 le elvetiche, di cui due sul podio. 10:24 DNF per Hauzenberger (AUT). 10:22 Shaienne Zehnder tira fuori una grande prova, da attese, e si mette a +1?28 da Anna.

