A pochi istanti dall'inizio dello slalom femminile ai Mondiali juniores 2026, si attende con curiosità la gara che vede protagoniste diverse giovani atlete. La competizione si svolge sulle piste di montagna, con le concorrenti che affrontano due manches per conquistare il miglior tempo complessivo. Tra le partecipanti, alcune si sono già distinte per le prestazioni nelle prove di qualificazione, mentre altre sono alla loro prima esperienza a questo livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Quindicesima posizione per la norvegese Ingrid Myking a 3.68. 9.25 Ultimo tempo per Alexa Brownlie a 5.65. 9.24 Sedicesimo posto per Zaytseva a 3.94. La pista inizia anche ad essere segnata e fare un tempo con i pettorali alti diventa complicato. 9.23 Ultima posizione provvisoria per Lundquist a 4.32. Fuori dopo poche porte Taja Presern. 9.22 Trocker ha fatto il miglior tempo in entrambi settori. Nel primo solamente Collomb è riuscita a starle vicina passando a 4 centesimi salvo poi uscire. La prima delle altre è Heaydon che paga 37 centesimi 9.21 Sedicesimo posto per la canadese Kendra Giesbrecht a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pazzesca Anna Trocker, al comando con un vantaggio biblico!

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