LIVE Sci alpino Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | iniziata la seconda manche Anna Trocker al comando

Inizia la seconda manche del gigante femminile ai Mondiali juniores 2026 di sci alpino. Anna Trocker si trova al primo posto al termine della prima run, mentre Sina Fausch si posiziona terza e la francese Charbonnier è seconda a 44 centesimi di secondo. Sono stati aggiornati i distacchi tra le atlete in gara e le posizioni si sono modificate rispetto alle prime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Sina Fausch (SUI) si mette terza: ora Bieler! 13:50 La francese Charbonnier è seconda a 44 centesimi, sono cambiati i distacchi chiaramente. 13:48 Tocca a Tatum Bieler, diciassettesima dopo la prima prova. Distacco per lei di 1"85 da Trocker. 13:46 L'austriaca Riederer riscrive la classifica di gara e della seconda manche, dá 47 centesimi ad Amigoni e un totale di 1"23 a Illig. 13:45 La tedesca Illig toglie dal leader box Amigoni, cinque centesimi appena di margine ma anche per lei mezzo secondo e oltre preso di manche. 13:44 Prosegue la scalata sfrenata di Sofia Amigoni, che recupera la settima posizione e attacca la top 20! Miglior tempo di manche ma di mezzo secondo su tutte per l'azzurra.