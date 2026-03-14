LIVE Sci alpino Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Anna Trocker cerca un nuovo acuto!

Oggi si svolge lo slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026, con Anna Trocker in gara per cercare un risultato importante. La competizione è in corso e gli appassionati possono seguirla in diretta attraverso questa pagina. La gara coinvolge diverse atlete e si svolge sulla pista attrezzata per questa edizione dei campionati mondiali juniores.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026. Dopo il trionfo di due giorni fa l’Italia va a caccia di un nuovo successo nella rassegna dedicata a tutti i talenti emergenti del circo bianco. Anna Trocker proverà ad essere protagonista anche tra i pali dopo il successo in gigante di 48 ore fa. La diciassettenne italiana ha dominato la prova tra le porte strette e proverà a ripetersi anche in slalom. I n questa disciplina Trocker ha debuttato anche ai Giochi Olimpici disputando un’ottima manche nel team combined, dove ha chiuso decima insieme a Nicol Delago, ed uscendo di scena nella prima manche della gara individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker cerca un nuovo acuto! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker punta in altoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima dello Slalom Gigante dei Mondiali... LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker osservata specialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima dello Slalom Gigante dei Mondiali... Una raccolta di contenuti su Anna Trocker Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!; Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa; LIVE Sci alpino Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Anna Trocker osservata speciale. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un trionfale slalom gigante dei mondiali di Narvik (NOR) per Anna Trocker e per ... oasport.it Bel colpo Campionessa del Mondo Junior Anna Trocker è Regina Mondiale in terra norvegese Ha 17 anni e ha già ottimamente figurato in Coppa del Mondo Editoriale a cura di Tommaso Zordan Narvik, Norvegia è il teatro della chi - facebook.com facebook Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessa - x.com