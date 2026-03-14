LIVE Sci alpino Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Anna Trocker conquista il secondo oro con oltre 2 secondi di vantaggio!

Durante i Mondiali juniores di sci alpino 2026, si è conclusa la gara di slalom femminile. Anna Trocker ha conquistato la medaglia d'oro con un vantaggio di oltre due secondi rispetto alla seconda classificata. La diretta si è conclusa alle 12.43, segnando la fine dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 12.42 Trocker è l’unica italiana ad essere arrivata al traguardo in questa gara. Giorgia Collomb e Victoria Klotz sono uscite nella prima manche, mentre Tatum Bieler è uscita nel corso della seconda dopo esser passata al primo intermedio con quasi 2 decimi di vantaggio su Aada Kanto. 12.41 Questa la classifica finale: 1 TROCKER Anna ITA 1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker conquista il secondo oro con oltre 2 secondi di vantaggio! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pazzesca Anna Trocker, al comando con un vantaggio biblico! Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pazzesca Anna Trocker, al comando con un vantaggio biblico! Alle 12.00 la seconda manche Contenuti e approfondimenti su Anna Trocker Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pazzesca Anna Trocker, al comando con un vantaggio biblico! Alle 12.00 la seconda manche; A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streaming; Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa. STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!Ha firmato la doppietta degna dei grandi talenti delle discipline tecniche, ha trionfato con oltre due secondi di vantaggio sulla più immediata ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: fuori Bieler, attesa per TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Partita Romy Ertl (-0.18) 12.23 Inforca Tatum Bieler!! L'italiana aveva trovato un buon ritmo ma esce ... oasport.it L’astro nascente Anna TROCKER, dopo avere dominato il gigante, si è imposta per dispersione anche nello slalom dei Campionati mondiali juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. La diciassettenne di Fiè allo Sciliar, atleta più giov x.com Anna Trocker disegna una prima manche dello slalom dei Mondiali junior di Narvik fantastica! L’Azzurra comanda con + 1”22 sulle austriache Leonie Raich e 1”29 su Valentina Rings- Wanner. Tatum Bieler è decima a + 3”02. Fuori Collomb e Klotz. Alle 12:00 - facebook.com facebook