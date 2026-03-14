Alle 12:00 si svolge la seconda manche dello slalom femminile ai Mondiali juniores 2026. Attualmente, Anna Trocker guida la gara con un vantaggio considerevole. La diretta testuale è aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto immediato degli eventi in corso. La competizione prosegue con tutte le atlete impegnate sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores 2026. L’appuntamento è alle 11.40 per vivere insieme l’avvicinamento alla seconda manche che scatterà alle 12.00. A più tardi. 9.40 Saranno due le italiane al via della seconda manche. Tatum Bieler ha chiuso la prima metà di gara in decima posizione con un ritardo di 3.02 dalla testa ma con meno di 3 decimi dal settimo posto. Nella seconda manche Bieler potrà andare all’attacco per guadagnare qualche posizione e consolidare la top 10. 9.39 Nel secondo settore la differenza con le avversarie è stata anche maggiore: solamente Leonie Raich (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pazzesca Anna Trocker, al comando con un vantaggio biblico! Alle 12.00 la seconda manche

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