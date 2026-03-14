LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in DIRETTA | subito Pirovano Goggia e Zenere per la top 10

In questa giornata di gare di sci alpino, si sta svolgendo il gigante di Are 2026 in diretta streaming. Subito sono partiti Pirovano, Goggia e Zenere, tutti in cerca di una posizione tra le prime dieci. La diretta copre anche il supergigante maschile e lo slalom femminile dei mondiali juniores, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e le prove in corso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 13.01: Primo tempo di riferimento è 2’25”94 fatto segnare da una buona svedese Nyberg 12.57: La seconda manche è stata tracciata dal tecnico neozelandese Tim Cafe. 1 grado la temperatura al traguardo, cielo grigio su Are 12.54: Accedono comunque alla seconda manche anche Ilaria Ghisalberti, 27ª a +3.59, e Laura Pirovano, attesa al ritorno in gigante e 28ª con +3.62. Non riescono invece a qualificarsi Sophie Mathiou (+5.01), Laura Steinmair (+5.31) e Alice Pazzaglia (+5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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