LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in DIRETTA | Pirovano si qualifica dopo 5 anni! Bene Goggia e Zenere alle 13.00 la seconda manche

In diretta dall'evento di sci alpino, il gigante di Are 2026, Pirovano si è qualificato dopo cinque anni, mentre Goggia e Zenere hanno ottenuto buoni risultati. La seconda manche è prevista per le 13.00, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato. Sono in corso anche le prove del superg maschile dalle 11.00 e lo slalom femminile juniores con i pettorali di partenza.

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