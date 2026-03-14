LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in DIRETTA | Goggia in top 10! Della Mea fatica Rast in testa! Attesa per Pirovano e le altre azzurre

Durante la gara di gigante ad Are, Della Mea si è piazzata tra i migliori, mentre Rast guida la classifica provvisoria. Goggia è entrata nelle prime dieci posizioni, e si attende l’arrivo di Pirovano e delle altre atlete azzurre. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale, tra pettorali di partenza e le sfide dei mondiali juniores di slalom femminile.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.49: La svizzera Kasper conclude la sua prova con 2?79 di ritardo 10.46: Fuori anche l’austriaca Astner nella parte centrale. Aveva problemi ad un ginocchio ed ha preferito fermarsi 10.44: Questa la classifica dopo 22 discese: 1 Camille Rast SUI 1:11.86 2 Julia Scheib AUT +0.11 3 Paula Moltzan USA +0.56 4 Alice Robinson NZL +0.60 5 Zrinka Ljutic CRO +1.12 6 Emma Aicher GER +1.26 7 Thea Louise Stjernesund NOR +1.44 8 Sofia Goggia ITA +1.56 9 Asja Zenere ITA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Goggia in top 10! Della Mea fatica, Rast in testa! Attesa per Pirovano e le altre azzurre Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: guida Rast, lontana Della Mea. Attesa per Goggia e le altre azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: bene Della Mea, tra poco le altre azzurre Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Sci Alpino in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma. LIVE Gigante donne a Are: in gara Goggia e Pirovano. Guida Rast, Della Mea in ritardo?B+#^u0004K?B?ou0018u001fO??u0002y8???34??2E??Mu0013u001cu001c?u0011 u0011u001ah?~?;?]Jyie?NV???? [4?J???%?P&?K?*NV??Yb|yq??T??fq?R?H?_?u0014? {u001a?`#?/????9~?6?????j?>?X??1u0017?DBu0015?? yRu000 ... gazzetta.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e SuperG Courchevel, startlist, streamingGli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di ... oasport.it Un gigante del mare è stato trovato senza vita sulla costa adriatica. A Marina di Ravenna è stato recuperato un rarissimo #pesceluna lungo circa 2,5 metri e dal peso stimato di 400 chili, uno dei pesci ossei più grandi del pianeta. L’esemplare, appartenente al - facebook.com facebook