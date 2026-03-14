Durante la gara di sci alpino a Are 2026, Pirovano ha conquistato i primi punti nel gigante, mentre Goggia è uscita dalla gara. La diretta streaming mostra anche il supergigante maschile dalle 11.00 e lo slalom femminile dei Mondiali juniores alle 9.00, con i pettorali di partenza disponibili per gli aggiornamenti in tempo reale.

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© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Goggia fuori

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