LIVE Sci alpino Gigante Are 2026 in DIRETTA | Della Mea mina vagante torna Pirovano

In diretta da Are, si svolge il gigante femminile di sci alpino, con Della Mea considerata una delle concorrenti più imprevedibili e Pirovano che torna in gara dopo un'assenza. La startlist e il programma della competizione sono disponibili cliccando sul link dedicato. La gara si sta svolgendo con le atlete pronte a scendere lungo le piste svedesi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile di Are Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma ad Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 52 atlete da 14 Paesi. Seconda manche alle 13.00. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 52 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con l’8, Sofia Goggia col 15, Asja Zenere col 20, Laura Pirovano col 31, Ilaria Ghisalberti col 32, Laura Steinmair col 35, Sophie Mathiou col 37 ed Alice Pazzaglia col 40. 🔗 Leggi su Oasport.it

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