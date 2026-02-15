LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | Federica Brignone mina vagante I pettorali di partenza

Federica Brignone si presenta come una delle favorite nel gigante femminile ai Giochi di Cortina, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime gare e con una partenza in prima fila. La gara, che si svolge sulla pista Olimpia delle Dolomiti, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni suo movimento sulla neve. I pettorali di partenza sono stati sorteggiati questa mattina, e Brignone partirà con il numero 5. La prima manche inizia alle 10, mentre il pubblico si prepara a tifare le sue mosse lungo il tracciato.

Il programma e la startlist del gigante femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 dalle 13.30. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza della prima manche saranno Lara Della Mea, che scatterà con il numero 12, Federica Brignone, che prenderà il via con il 14, Sofia Goggia, che partirà con il 17, ed Asja Zenere, che scenderà con il 25.