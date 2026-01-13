LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | sfida vera tra Shiffrin e Rast Della Mea mina vagante La startlist

Benvenuti alla diretta dello slalom di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Seguiremo le performance di Shiffrin, Rast e Della Mea, con aggiornamenti in tempo reale e la startlist completa. Rimanete con noi per tutte le novità sulla competizione e i risultati.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Lo slalom notturno di Flachau si prepara ad accendere nuovamente la Coppa del Mondo femminile, con una sfida che negli ultimi giorni ha assunto contorni sempre più intriganti. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, proprio sulla pista intitolata a Hermann Maier, dove l'americana aveva imposto la sua legge nell'ultima edizione.

Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom in notturna di Flachau: c’è anche Giada D’Antonio! - x.com

