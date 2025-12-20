LIVE Milano-Chieri 3-0 A1 volley femminile in DIRETTA | la Numia Vero Volley domina e manda un segnale al campionato

Segui in tempo reale la partita tra Milano e Chieri, terminata con un risultato di 3-0 a favore delle padrone di casa. La Numia Vero Volley ha mostrato un buon livello di gioco, consolidando la propria posizione in campionato. Per aggiornamenti sulla partita di Cuneo-Conegliano, clicca sul link e rimani informato sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.30 21.16 È stato un dominio della Numia Vero Volley Milano che in 67 minuti ha sconfitto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ed ha mandato un messaggio a tutto il campionato. 25-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Cagniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!! Milano batte Chieri 3-0! 24-15 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuu 23-15 MOOOOOOOOOOONSTEEEEEEEEER BLOOOOOOOOOCK DANESIIIIII!! 22-15 Parallela di Nemeth da posto 2. L’opposta ungherese è l’ultima a gettare la spugna tra le piemontesi 22-14 Diagonale stretta di Lanier da posto 4 Time out Chieri 21-14 Diagonale di Egonu da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

