LIVE Milano-Chieri 3-0 A1 volley femminile in DIRETTA | la Numia Vero Volley domina e manda un segnale al campionato
Segui in tempo reale la partita tra Milano e Chieri, terminata con un risultato di 3-0 a favore delle padrone di casa. La Numia Vero Volley ha mostrato un buon livello di gioco, consolidando la propria posizione in campionato. Per aggiornamenti sulla partita di Cuneo-Conegliano, clicca sul link e rimani informato sui risultati in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.30 21.16 È stato un dominio della Numia Vero Volley Milano che in 67 minuti ha sconfitto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ed ha mandato un messaggio a tutto il campionato. 25-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Cagniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!! Milano batte Chieri 3-0! 24-15 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuu 23-15 MOOOOOOOOOOONSTEEEEEEEEER BLOOOOOOOOOCK DANESIIIIII!! 22-15 Parallela di Nemeth da posto 2. L’opposta ungherese è l’ultima a gettare la spugna tra le piemontesi 22-14 Diagonale stretta di Lanier da posto 4 Time out Chieri 21-14 Diagonale di Egonu da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scontro d’alta classifica per la Numia Milano: all’Allianz Cloud arriva Chieri; Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Milano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; 1a Giornata Ritorno 14-12-2025 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA.
Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta DAZN | VBTV
Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta @DAZN_IT | VBTV
