Oggi la tappa di Parigi-Nizza 2026 si svolge con il gruppo che si mantiene compatto nei primi chilometri. Alle 12.35, Arthur Kluckers, del Tudor Pro Cycling Team, ha un vantaggio di dieci secondi sul resto dei ciclisti. La corsa prosegue con attenzione e ritmo elevato, mentre il gruppo si prepara a definire le strategie per le fasi successive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Arthur Kluckers (Tudor Pro Cylcling Team) ha un vantaggio di dieci secondi sul plotone. 12.32 Attenzione, attacco di Arthur Kluckers (Tudor Pro Cylcling Team). Vediamo se si concretizza 12.28 Sono passati i primi 20 km di questa quinta tappa. 12.25 Il gruppo rimane compatto 12.22 Situazione ovviamente in divenire quando il tracciato presenta le prime salite. 12.19 Proseguono gli attacchi nel gruppo. 12.16 Primi scossoni nel gruppo. Attacco del Team Jayco AlUla. 12.13 La prima asperità rilevante sarà Côte de Lentilly (2.4 km à 4.3%), situata al km 64. 12.10 Il tracciato presenta delle ondulazioni fin dalle battute iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto nei primi km

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacolo, si parte alle 12.05CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. 206.3 km da ... oasport.it

Jonas Vingegaard ha rotto il ghiaccio. Il leader della Visma|Lease a Bike ha vinto in solitaria la tappa regina della Parigi-Nizza, sul traguardo di Uchon, staccando i rivali nell’ascesa finale e conquistando la maglia gialla di leader - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 quinta tappa svela un finale impegnativo tra Cormoranche-sur-Saône e Colombier-le-Vieux: ultimi strappi, sprint intermedio e una rampa decisiva per la bagarre. Chi saranno i protagonisti e le strategie per la MagliaGialla leggi qui: x.com