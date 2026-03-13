LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la sesta tappa!

Oggi inizia la sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La tappa di oggi viene seguita in diretta e la classifica generale viene aggiornata durante il percorso. Allo stesso modo, si può consultare la diretta della tappa odierna della Tirreno-Adriatico, che comincia alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 13.02 Sono stati completati i primi 8 km di corsa. 12.59 Non si concretizza l’attacco. 12.57 Subito primi attacchi nel gruppo. 12.55 Questi corridori non sono partiti   Onley  Oscar (INEOS Grenadiers).   Pluimers  Rick (Tudor Pro Cycling Team).   Bernard  Julien (Lidl – Trek).   Romeo  Iván (Movistar Team). 12.52 Il percorso presenta subito un breve tratto in salita. 12.50 Buongiorno, Amici di OA Sport! E’ appena partita la sesta tappa della Parigi-Nizza 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 da Barbentane ad Apt per un totale di 179,3km. 🔗 Leggi su Oasport.it

