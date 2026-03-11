Oggi a Parigi-Nizza si è conclusa la tappa con la vittoria di Jonas Vingegaard, che ha conquistato anche la maglia gialla. Durante la corsa, un altro ciclista è stato costretto al ritiro, mentre l'evento è stato seguito in diretta. La gara ha visto anche l'iniziale start della Tirreno-Adriatico alle 10.40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 16.39 Tappa e maglia per Jonas Vingegaard!! Il danese vince ad Uchon. 16.38 Ultimi 100 metri per Vingegaard che si alza sui pedali. 16.38 Inizia la rampa finale anche per il quartetto con Vauquelin, Soler, Gaudu e Lenny Martinez. 16.37 500 metri alla conclusione per Vingegaard che si volta e vede il distacco sui due della Red Bull – BORA – hansgrohe 16.37 Si alza sui pedali Tim Van Dijke che rientra su Daniel Martinez. 16.36 Se n’è andato Vingegaard che si invola verso la vittoria di tappa. 16.36 Non ha reagito Daniel Martinez che ha continuato a salire con il suo passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiro

