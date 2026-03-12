LIVE Italia-Porto Rico 61-33 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | ultimi dieci minuti

Nella partita delle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia sta affrontando Porto Rico. Attualmente, sono stati segnati 61 punti dall’Italia e 33 da Porto Rico, con gli ultimi dieci minuti di gioco in corso. In questo momento, Benitez ha segnato un canestro in post e poi Andrè ha realizzato due liberi. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-35 Benitez segna dopo un bel movimento in post. 63-33 Due liberi di Andrè. FINISCE IL TERZO QUARTO! Il 10-0 al rientro dalla pausa lunga ha fatto calare il sipario definitivamente sul match. Le azzurre ora avranno gli ultimi dieci minuti solamente da gestire. 61-33 Satterfield strappa il rimbalzo e appoggia al vetro. Ultimo minuto del quarto. 61-31 Piazzato di Fassina e Italia che torna sul +30. 59-31 Tripla di Benitez. Tre minuti alla fine del quarto. 59-28 Piazzato di Rosado. 59-26 Tap in offensivo di Andrè. 57-26 Due liberi per Keys. 55-26 Arresto e tiro di Gonzalez. 55-24 Rubiamo ancora palla e nuovamente Zandalasini appoggia tutta sola in contropiede al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

