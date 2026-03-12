LIVE Italia-Porto Rico Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | subito una sfida importantissima

Alle 00.32 è iniziata la partita tra Italia e Porto Rico nelle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026. La sfida rappresenta il primo step del percorso delle squadre femminili italiane verso il torneo internazionale. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online in tempo reale. La gara è considerata cruciale per entrambe le nazionali nel loro cammino verso il Mondiale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.32: Comincia dunque il cammino verso i Mondiali per le azzurre. L'Italia inizia il suo torneo di qualificazione con una partita già molto importante, visto che un successo potrebbe già avvicinare molto la squadra di Capobianco al traguardo. 00.30: Buonasera cominciamo la diretta di Italia-Porto Rico. Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale. Le azzurre cominciano proprio contro le padrone di casa il loro cammino verso il sogno di qualificarsi alla rassegna iridata del prossimo settembre in Germania. Servirà subito cominciare con una vittoria per iniziare al meglio il percorso in un torneo breve e dove non si possono commettere troppi passi falsi.