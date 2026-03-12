Alle 26-12 si svolge la partita tra Italia e Nuova Zelanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2026. Durante il primo quarto, le azzurre riescono a prendere un vantaggio significativo, mentre l'allenatore chiama un time-out per discutere con le giocatrici. La squadra italiana sembra soffrire la fisicità degli avversari neozelandesi. La partita prosegue con intensità e confronto tra le due nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Andrea Capobianco chiama time-out per parlare un attimo con le sue ragazze, con l’Italia che sembra subire la fisicità neozelandese. 28-18 Dalton da due per il mini-parziale di 6-0 delle oceaniche. Azzurre già in bonus dopo neanche 3? dall’inizio del secondo quarto. 28-16 22 di Robati in lunetta per rosicchiare qualche punto. 28-14 Robati con l’appoggio per muovere il punteggio per la Nuova Zelanda. Francesca Pan esce dal campo per un piccolo problema alla spalla: si spera non sia nulla di grave. 28-12 Rimbalzo e canestro di Olbis Andre’. Inizia la seconda frazione! Finisce il primo quarto sul 26-12 in favore dell’Italia sulla Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 26-12, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: le azzurre scappano a fine primo quarto

