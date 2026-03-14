LIVE Italia-USA 11-28 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le statunitensi alzano il livello e scappano a suon di triple

Le Nazionali di basket femminile di Italia e Stati Uniti si sfidano nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con gli americani che si sono distinte per un aumento di intensità e precisione nel tiro da tre punti. Durante la partita, il punteggio registra 11-28 a favore degli Stati Uniti, mentre la fase di gioco viene interrotta a Verona su richiesta di Plum, con il punteggio di 20-38 dopo il canestro di Olbis Andre’ su assist di Zandalasini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STOPPATA DI VERONA SU PLUM! 20-38 Olbis Andre’ su assist di Zandalasini. 18-38 22 di Kelsey Plum a cronometro fermo. 18-36 LAURA SPREAFICO! LA TRIPLA DELLA CAPITANA. 15-36 Kelsey Plum in contropiede! Gli USA puniscono ad ogni “fiammata”. 15-34 COSTANZA VERONA! L’ITALIA BATTE UN COLPO. 13-34 22 ai liberi per il +21 USA. 13-32 Dearica Hamby con l’appoggio. 13-30 Mariella Santucci col 22 in lunetta per provare a muovere il punteggio. 11-30 Kelsey Plum col fade away! Gli USA accarezzano i venti punti di vantaggio. Inizia la seconda frazione! Si chiude il primo quarto sul punteggio di 11-28 in favore degli USA sull’Italia! 11-28 Caitlin Clark con la tripla da lontanissimo! Ci sarà un motivo per cui la chiamano la “Steph Curry al femminile”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 11-28, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le statunitensi alzano il livello e scappano a suon di triple Articoli correlati LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. Una raccolta di contenuti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Orogranata in Nazionale: impegni tra Porto Rico ed Europa a caccia della qualifica per Mondiali ed Europei. LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, ... oasport.it Italia-USA stasera in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingItalia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi ... oasport.it Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com