LIVE Italia-Inghilterra 16-18 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Garbisi riporta gli azzurri a -2

Durante il secondo tempo del match tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby 2026, l'Italia ha segnato un piazzato con Paolo Garbisi, portandosi a -2 punti rispetto agli avversari. A pochi minuti dalla fine, gli azzurri hanno conquistato una touche e hanno tentato un calcio di Lynagh, mantenendo il possesso nei 22 inglesi. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale.

64' Ora è l'Inghilterra che è alle corde! Cartellino giallo per Itoje e britannici in 13 per un paio di minuti 61' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi trova i pali! Italia 16 – Inghilterra 18 60' L'Italia ruba una touche, poi sul prosieguo calcio di Lynagh e tenuto inglese nei 22. Chance azzurra 57' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi va sulla piazzola e trova i tre punti. Italia 13 – Inghilterra 18 57' Cartellino giallo (con bunker) per Underhill! Inghilterra in inferiorità per 10 minuti 54' PIAZZATO INGHILTERRA. Va sulla piazzola Fin Smith e trova i pali. Italia 10 – Inghilterra 18 53' In avanti volontario e arriva il cartellino giallo per Nicotera. Italia in inferiorità per 10 minuti 45' PIAZZATO INGHILTERRA.