L’Italia torna in campo domani all’Olimpico contro la Scozia, in una partita che per gli azzurri vale molto di più di tre punti. È la prima sfida del Sei Nazioni 2026 e rappresenta un banco di prova importante, anche per capire a che livello è il rugby italiano. La pressione è alta, ma i giocatori sono pronti a dimostrare di aver fatto passi avanti. La partita si preannuncia intensa e piena di emozioni, con i tifosi che aspettano di vedere se la squadra riuscirà a mettere in difficoltà gli avversari scozzesi.

All’Olimpico non è mai una partita come le altre, ma l’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 contro la Scozia porta con sé un peso specifico ulteriore. Gli azzurri di Gonzalo Quesada si presentano davanti al pubblico romano con una credibilità tecnica costruita nel tempo, figlia di un’identità finalmente riconoscibile: ambizione offensiva, struttura difensiva e la pazienza di accettare che la crescita passi anche da sconfitte “utili”. La vittoria di novembre sull’Australia ha dato sostanza al percorso, trasformando la sensazione di progresso in una prova concreta che questo gruppo può competere davvero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2026: per l’Italia è già prova di maturità contro la Scozia

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

