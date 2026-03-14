Nella partita tra Galles e Italia, valida per il Sei Nazioni di rugby 2026, il cronometro segna il 66° minuto e il punteggio è di 31-7 a favore dei padroni di casa. Solo Menoncello riesce a creare qualche problema con una corsa, mentre gli altri giocatori italiani faticano a mantenere il ritmo. La gara sta per concludersi, lasciando un risultato difficile da dimenticare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Si salva il solo Menoncello, che palla in mano semina il panico nella difesa gallese, poi fermato da una francesina e azione che si conclude in touche 64? Ottimo intervento di Menoncello in ruck e ferma i gallesi a pochi metri dalla meta azzurra 61? Tenuto alto in area di meta Nicotera, partito dalla maul, e niente di fatto 60? Fallo gallese e Italia che prova a rendersi pericolosa quando si entra negli ultimi 20 minuti del match 59? Azzurri che non stanno sfruttando la superiorità numerica 57? Si continua a sbagliare in difesa, azzurri assolutamente mai scesi in campo oggi a Cardiff 54? Ennesimo placcaggio sbagliato dall’Italia e rischia di subire una meta in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 31-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: si avvia verso la fine un match da dimenticare

Articoli correlati

LIVE Galles-Italia 31-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Di Bartolomeo in meta, giallo a GriffinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? META ITALIAAAAAA! si sbloccano gli azzurri e lo fanno con Tommaso Di Bartolomeo dalla maul.

LIVE Galles-Italia 31-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: drop di Edwards ad allungare ancoraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Drop di Dan Edwards e Galles che allunga ancora.

Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Altri aggiornamenti su LIVE Galles Italia 31 7 Sei Nazioni...

Temi più discussi: Sei Nazioni di rugby, in Galles l’ultima partita dell’Italia: Sfruttiamo questo momento magico; Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming; Italia: tre cambi per l'ultima del Sei Nazioni con il Galles; Sei Nazioni 2026: l’Irlanda ospita il Galles per dare continuità al successo di Twickenham. La preview del match.

LIVE Galles-Italia 31-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Di Bartolomeo in meta, giallo a GriffinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64' Ottimo intervento di Menoncello in ruck e ferma i gallesi a pochi metri dalla meta azzurra 61' Tenuto alto ... oasport.it

Diretta Rugby Sei Nazioni 2026 Galles-Italia LIVE: azzurri alle corde, i dragoni inarrestabiliLa diretta di Galles-Italia, ultimo match degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 giunto alla sua quinta e conclusiva giornata ... sport.virgilio.it

Espressione che userò: «Indifesa come l’Italia contro il Galles». x.com

Italia diretta Sei Nazioni: segui l'ultima partita contro il Galles. Rugby oggi LIVE - facebook.com facebook