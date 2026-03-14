LIVE Galles-Italia 31-7 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Di Bartolomeo in meta giallo a Griffin

Durante la partita tra Galles e Italia nei Sei Nazioni di rugby 2026, Tommaso Di Bartolomeo ha segnato una meta dalla maul, mentre Griffin ha ricevuto un cartellino giallo. Il punteggio vede i padroni di casa avanti con 31 punti contro i 7 degli italiani. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? META ITALIAAAAAA! si sbloccano gli azzurri e lo fanno con Tommaso Di Bartolomeo dalla maul. E cartellino giallo per Archie Griffin. Trasforma Garbisi. GALLES 31 – ITALIA 7 51? Finalmente l’Italia conquista una punizione, ma gli azzurri sono assolutamente non in campo 48? Drop di Dan Edwards e Galles che allunga ancora. GALLES 31 – ITALIA 0 47? Fusco non muove la palla e permette la controruck ai gallesi 44? E arriva la quarta meta gallese, con Dan Edwards che conclude una lunga azione dei padroni di casa. Italia che non difende, placca male e subisce ancora. Trasforma lo stesso Edwards. GALLES 28 – ITALIA 0 42? Ancora grandissime difficoltà per l’Italia, già schiacciata nei propri 22 metri 41? Si riprende a Cardiff Si chiude un primo tempo difficilissimo per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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