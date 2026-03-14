LIVE Galles-Italia 31-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | drop di Edwards ad allungare ancora

Durante la partita tra Galles e Italia nei Sei Nazioni di rugby 2026, il punteggio attuale è di 31-0 in favore dei gallesi. Al minuto 48, Dan Edwards realizza un drop che aumenta il vantaggio del Galles, mentre al minuto 44, Edwards conclude un'azione lunga portando la quarta meta della squadra di casa. Durante il match, Fusco non si muove con la palla e consente la controruck dei padroni di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Drop di Dan Edwards e Galles che allunga ancora. GALLES 31 – ITALIA 0 47? Fusco non muove la palla e permette la controruck ai gallesi 44? E arriva la quarta meta gallese, con Dan Edwards che conclude una lunga azione dei padroni di casa. Italia che non difende, placca male e subisce ancora. Trasforma lo stesso Edwards. GALLES 28 – ITALIA 0 42? Ancora grandissime difficoltà per l’Italia, già schiacciata nei propri 22 metri 41? Si riprende a Cardiff Si chiude un primo tempo difficilissimo per l’Italia. Domina il Galles, che segna tre mete con Wainwright (2) e Lake, mentre gli azzurri hanno pochi possessi e non li concretizzano mai. 🔗 Leggi su Oasport.it

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