La partita tra Galles e Italia si è conclusa con un punteggio di 31-17, segnando la fine dell’ultima giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri sono stati sconfitti dai Dragoni, che hanno dominato la gara e portato a casa la vittoria. La sfida si è svolta oggi, e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude, così, l’ultima sfida del Sei Nazioni 2026 dell’Italia. E a Cardiff si è vista la più brutta Italia del torneo, con gli azzurri che non hanno placcato, hanno iniziato a giocare solo quando il match era ormai compromesso. E, come accadde con il Sudafrica e non solo, dopo una vittoria storica arriva non solo una sconfitta, ma un ko pesante e figlio dei demeriti azzurri. E si chiude qui, insieme alla partita, anche la nostra diretta. Buona serata a tutti. 80? META ITALIA! Arriva, alla fine, la meta azzurra e la segna Paolo Garbisi che fissa il punteggio finale sul 31-17 per il Galles. 78? Va in meta Leonardo Marin, ma la difesa lo fa andare corto e altra meta annullata dal Tmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 31-17, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri non superano l’esame e vengono ridimensionati dai Dragoni

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