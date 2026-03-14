Durante la partita tra Galles e Italia nel torneo Sei Nazioni rugby 2026, Leonardo Marin ha segnato una meta al 78°, ma il tentativo è stato annullato dal Tmo a causa di una posizione di off-side. La partita è in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Segui le ultime notizie e gli sviluppi del match in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Va in meta Leonardo Marin, ma la difesa lo fa andare corto e altra meta annullata dal Tmo. 77? Italia che chiude in attacco una partita che però resta molto deludente 72? Si è svegliata tardi l’Italia e meta di Monty Ioane, ma il Tmo annulla. 71? Stop a seguire di Garbisi che evita una meta quasi certa di Louis Rees-Zammit 69? METAAAA ITALIA!! Ancora parte tutto da Menoncello, difesa fallosissima del Galles e alla fine è Tommaso Allan a schiacciare in meta. GALLES 31 – ITALIA 12 66? Si salva il solo Menoncello, che palla in mano semina il panico nella difesa gallese, poi fermato da una francesina... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 31-12, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: il Tmo annulla la meta anche a Marin

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