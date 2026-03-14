LIVE Galles-Italia 14-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | bis di Wainwright azzurri in crisi

Durante la partita tra Galles e Italia nel Sei Nazioni di rugby 2026, Aaron Wainwright ha segnato due mete, una delle quali su una touche vicino ai cinque metri, come confermato dal TMO. Attualmente il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio con 14 punti, mentre gli azzurri sono in difficoltà. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Furba dalla touche sui 5 metri e Aaron Wainwright schiaccia in meta, come conferma il Tmo. Trasforma Edwards. GALLES 14 – ITALIA 0 26? È ancora Wainwright a schiacciare, ma l’arbitro va dal Tmo per sicurezza 25? Fallo azzurro e Galles di nuovo ben dentro i 22 offensivi con una rimessa laterale 23? Italia che cerca di usare il piede per mettere in difficoltà il Galles, anche se gli azzurri non sono concreti 20? Lunga azione azzurra, ma alla fine Garbisi perde malamente l’ovale e fallo azzurro 18? Italia che in difesa non sta placcando benissimo, concedendo troppi metri agli avversari. Ma proprio mentre soffrono gli azzurri un placcaggio di Brex obbliga il Galles al fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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