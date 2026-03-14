Alle 16:45 si è appena concluso il primo tempo della partita tra Galles e Italia nel torneo Sei Nazioni di rugby 2026 a Cardiff. La squadra italiana ha mostrato una difesa solida, impedendo al Galles di segnare punti durante i primi 40 minuti. La sfida è ancora aperta e si attende il secondo tempo, con il punteggio fermo sullo 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Ottima difesa azzurra in questo avvio di partita, ma possesso quasi solo gallese 3? Perdono palla anche i gallesi, ma subito contrattacco dei padroni di casa 2? Palla persa dagli azzurri e primo attacco del Galles 17:40 Si comincia! 17:38 Squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio. 17:35 Per il Galles invece ci saranno: 15 Louis Rees-Zammit, 14 Ellis Mee, 13 Eddie James, 12 Joe Hawkins, 11 Josh Adams, 10. Dan Edwards, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Alex Mann, 5 Ben Carter, 4 Dafydd Jenkins, 3 Tomas Francis, 2 Dewi Lake, 1 Rhys Carre In panchina: 16 Ryan Elias, 17 Nicky Smith, 18 Archie Griffin, 19 Adam Beard, 20 Olly Cracknell, 21 Kieran Hardy, 22 Jarrod Evans, 23 Blair Murray. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il calcio d’inizio a Cardiff

Articoli correlati

Rugby, Sei Nazioni 2026: a Cardiff rimonta d’oro della Scozia. Il Galles non sa vincereAl Principality Stadium va in scena una sfida intensa e ricca di colpi di scena nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, con il Galles che parte forte e...

LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: vera prova di maturità per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia,...

Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Contenuti utili per approfondire LIVE Galles Italia 0 0 Sei Nazioni...

Temi più discussi: Galles, il XV per la sfida all’Italia; Sei Nazioni di rugby, in Galles l’ultima partita dell’Italia: Sfruttiamo questo momento magico; Quote Galles-Italia rugby 5° turno Sei Nazioni; Rugby, dove vedere Galles-Italia del Sei Nazioni in tv e streaming.

DIRETTA | Galles Italia (risultato 0-0) video streaming Tv8: si comincia! (rugby Sei Nazioni 2026, 14 marzo)Diretta Galles Italia streaming video Tv8, oggi sabato 14 marzo: orario e risultato live della partita di rugby per il Sei Nazioni 2026. ilsussidiario.net

Diretta Rugby Sei Nazioni 2026 Galles-Italia LIVE: gli azzurri a un passo dall'impresa nel torneoLa diretta di Galles-Italia, ultimo match degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 giunto alla sua quinta e conclusiva giornata ... sport.virgilio.it

Italia diretta Sei Nazioni: segui l'ultima partita contro il Galles. Rugby oggi LIVE - facebook.com facebook

Italia diretta #SeiNazioni: segui l'ultima partita contro il #Galles. Rugby oggi LIVE x.com