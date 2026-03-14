LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Russell vince la Sprint in volata davanti a Leclerc! Alle 8.00 le qualifiche

Alle 8:00 italiane si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. La Sprint, disputata oggi, si è conclusa con Russell che ha vinto in volata davanti a Leclerc. L’ordine d’arrivo della gara corta è stato aggiornato in tempo reale, mentre i piloti si preparano per le prossime sessioni di qualificazione. La giornata si svolge in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 04.45 Appuntamento alle 08:00 italiane per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 04.43 Trionfa dunque Russell, che si conferma il migliore con la macchina migliore. Bene le Rosse sul passo gara, specie Leclerc che ha saputo rimontare con grande attenzione. Certo, Mercedes fa una grande differenza in termini di potenza nell’ultimo settore. Antonelli quinto che ha pasticciato non poco oggi: partenza sbagliata e poi penalità di 10? per il contatto con Hadjar. Malissimo Verstappen solo 9°. 04.41 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race in Cina: 1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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