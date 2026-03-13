LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | subito Russell al comando davanti a Leclerc e Antonelli

In diretta dal Gran Premio di Cina 2026, la corsa vede subito Russell al comando, seguito da Leclerc e Antonelli. Alle 04.51, Norris si trova in quinta posizione a 1.403 secondi dal leader, mentre Gasly occupa la sesta posizione a un secondo di distanza. La gara prosegue con i vari piloti che cercano di migliorare le proprie posizioni in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.51 Norris sale in quinta posizione a 1.403, sesto Gasly a 1.470. 04.50 La Ferrari sta procedendo con la famosa ala “macarena” che sembra poter dare un discreto vantaggio nei tratti più veloci. 04.49 Si riparte! Leclerc arriva al T1 con mezzo secondo di ritardo da Russell. Il monegasco si presenta al T2 con 359 migliorandosi. Il ferrarista chiude il suo decimo giro del turno in 1:34.707 ed è secondo a 538. 04.48 Tutti o quasi ai box visto il perdurare del regime di VSC. 04.47 Si attende la bandiera verde per tornare a spingere mentre la temperatura sale a 13° per l’atmosfera e 20 sull’asfalto. 04.46 Di nuovo regime di Virtual Safety Car, mentre Lindblad scende dalla sua Racing Bulls che lo ha appiedato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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