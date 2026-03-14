LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell Ferrari in agguato

In diretta dalla Cina, si svolge il Gran Premio di Formula 1 2026, con Antonelli che diventa il più giovane nella storia a partire dalla pole position. Russell ha vissuto un momento di tensione durante le qualifiche, mentre la Ferrari si prepara a un possibile sorpasso. La griglia di partenza e l’ordine di arrivo della sprint sono stati aggiornati, e il pubblico segue con attenzione ogni fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 9.07 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.04 Mercedes si è confermata più forte sul giro secco. Russell ha agguantato la prima fila nonostante il problema tecnico accusato all’inizio della Q3. La Ferrari è dove voleva. Domani potrà sfruttare la partenza e provare a giocarsela sul passo, come già accaduto nella Sprint. 9.03 A 19 anni Antonelli diventa il pilota più giovane della storia della F1 a conquistare una pole-position. Battuto il record di Sebastian Vettel, che a Monza 2008, con la Toro Rosso, aveva 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, grossa delusione Ferrari Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell nella Sprint, Ferrari deve recuperare Contenuti utili per approfondire Brivido Russell LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc in Q2, Mercedes e Ferrari molto vicineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 8.47 COLPO DI SCENA CLAMOROSO! Russell è fermo in pista! 8.47 Iniziata la Q3. 8.47 Per la ... oasport.it F1, Gp Cina: Russel vince la gara sprint davanti alle due FerrariUna conferma ma anche buoni segnali dalle Ferrari. Questo il riassunto di quanto accaduto nella gara Sprint del Gran Premio di Cina, gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo ... tg24.sky.it