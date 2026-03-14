LIVE Biathlon Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA | Laegreid guida in solitaria!

Durante la gara di inseguimento maschile di biathlon a Otepää 2026, Laegreid si trova al comando in solitaria, mentre Nawrath, dopo un errore, riesce comunque a raggiungere il terzo posto con un ritardo di 1 minuto e 22 secondi. La competizione è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Nonostante l’errore Nawrath passa terzo con 1’22” di ritardo. Anche Hofer commette un errore e rimane in settima posizione con un ritardo di 1’53”. 14.45 Del gruppo inseguitori sbagliano tutti e i due in testa prendono un margine davvero notevole. 14.44 Continua la gara perfetta della coppia al comando! Zero errori per Laegreid e Jacquelin che, in virtù di una sessione molto più rapida si riaccoda a soli 3 secondi. 14.44 Entra al poligono per la seconda volta Laegreid, Jacquelin segue con un ritardo di 12,6 secondi. Il vento intanto si è alzato e complica le cose agli atleti. 13.43 Anche Romanin guadagna un po’ di posizione anche grazie agli zero errori al primo poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

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