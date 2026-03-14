Oggi si tiene la sesta prova di inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon 2026 ad Otepää, con Laegreid che punta al bis e Hofer che cerca di rimontare. La competizione è trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La gara coinvolge diversi atleti italiani e stranieri pronti a sfidarsi sugli sci e al tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon 2026 ad Otepää. Quella di oggi è la penultima gara con questo format nella stagione; motivo per cui sarà essenziale ragionare anche in ottica della classifica di specialità. A guidare la classifica è il giovane francese Eric Perrot, che, complice anche il forfait post-olimpico di Giacomel, è al comando di tutte le specialità ad esclusione della sprint, dove è stato sopravanzato due giorni fa dallo svedese Samuelsson. E’ proprio lo scandinavo il principale avversario del transalpino anche nell’inseguimento; il margine di Perrot è ampio, ma non del tutto rassicurante (53 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontare

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