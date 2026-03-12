LIVE Biathlon Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA | Laegreid beffa Jacquelin Perrot abdica in Coppa di specialità Pircher sorprende!

Durante la sprint maschile di biathlon a Otepää 2026, Laegreid ha superato Jacquelin in volata, mentre Perrot ha rinunciato alla leadership in Coppa di specialità. Pircher ha ottenuto un risultato sorprendente. Alle 16:19, gli atleti erano in lotta per mantenere le posizioni, con alcuni che potevano perdere solo due o tre posti a causa di un ultimo giro molto rapido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Può perdere giusto 23 posizioni da altrettanti atleti che sono andati fortissimo nell'ultimo giro. Può chiudere nei 30! 16:18 Ancora 24° Pircher, deve stringere i denti! Sturla Holm Laegreid (NOR) 0 21'45?9. Emilien Jacquelin (FRA) 0 +10?8. Philipp Nawrath (GER) 0 +17?8. 13. Lukas Hofer (ITA) 1 +1'01" 16:16 Seguiamo attentamente l'ultimo giro di Christoph, perché arriverà il miglior risultato della carriera in Coppa! 16:15 Perdonateci, Braunhofer col doppio zero sarà nei 60, Romanin sarà invece fuori. Pircher 22° dopo il doppio zero!!! 16:14 Signore e signori: clamoroso. Laegreid miglior tempo sugli sci per 1?4 su Botn.