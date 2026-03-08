Al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha sconfitto Grigor Dimitrov con un netto 6-2 6-3 in poco più di un’ora di partita. Daniil Medvedev ha vinto con un set di vantaggio, mentre Novak Djokovic ha lasciato andare un set. Felix Fritz e Jack Draper hanno ottenuto vittorie nei loro incontri.

Si sono completati tutti i match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Un esordio abbastanza comodo quello di Carlos Alcaraz, che lascia solo cinque game a Grigor Dimitrov, imponendosi per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Il numero uno del mondo affronterà ora il francese Arthur Rinderknech, che ha raggiunto il terzo turno senza nemmeno giocare, visto che ha sfruttato il ritiro dell’argentino Juan Manuel Cerundolo. Si distrae invece un set Novak Djokovic, ma alla fine poi passeggia sul polacco Kamil Majchrzak. Il serbo ha chiuso in due ore e dodici minuti di gioco con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 e dovrà vedersela ora con l’americano Alexander Kovacevic, che ha battuto agevolmente il francese Corentin Moutet per 6-1 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, facile esordio di Alcaraz. Djokovic lascia un set, avanti Medvedev, Fritz e Draper

